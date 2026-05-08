NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Zions Bancorporation-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,27 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investierten, hätten nun 1,687 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Zions Bancorporation-Aktie auf 62,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,84 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation bezifferte sich zuletzt auf 9,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at