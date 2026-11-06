Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Performance unter der Lupe
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06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Zions Bancorporation-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 195,122 Zions Bancorporation-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 12 669,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,93 USD belief. Damit wäre die Investition 26,69 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich jüngst auf 9,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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