NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Zions Bancorporation-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Zions Bancorporation-Papier investiert hätte, befänden sich nun 332,336 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 700,23 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 26.11.2025 auf 53,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77,00 Prozent gesteigert.

Zions Bancorporation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at