Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Zions Bancorporation-Investition im Blick
|
01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 01.05.2023 wurde das Zions Bancorporation-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,82 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Zions Bancorporation-Papier investiert hätte, befänden sich nun 372,856 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 63,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 646,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +136,47 Prozent.
Zions Bancorporation wurde am Markt mit 9,22 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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