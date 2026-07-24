Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Lohnender Zions Bancorporation-Einstieg?
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24.07.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.07.2023 wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 269,906 Zions Bancorporation-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 666,67 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Anteils am 23.07.2026 auf 69,16 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 666,67 USD entspricht einer Performance von +86,67 Prozent.
Zions Bancorporation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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