NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Zions Bancorporation-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 49,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,017 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,40 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Anteils am 12.02.2026 auf 60,19 USD belief. Damit wäre die Investition um 21,40 Prozent gestiegen.

Zions Bancorporation war somit zuletzt am Markt 9,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at