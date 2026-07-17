NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Zions Bancorporation-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zions Bancorporation-Papier bei 56,41 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,727 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 299,59 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 16.07.2026 auf 73,31 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 29,96 Prozent.

Der Marktwert von Zions Bancorporation betrug jüngst 10,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at