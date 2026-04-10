Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Rentabler Zions Bancorporation-Einstieg?
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10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zions Bancorporation von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Zions Bancorporation-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,94 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hat, hat nun 178,779 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 043,18 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Anteils am 09.04.2026 auf 61,77 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 043,18 USD entspricht einer Performance von +10,43 Prozent.
Der Marktwert von Zions Bancorporation betrug jüngst 9,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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