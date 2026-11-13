Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Zions Bancorporation-Anlage unter der Lupe
|
13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zions Bancorporation-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zions Bancorporation-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,057 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 65,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,62 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 101,62 Prozent.
Zions Bancorporation erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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