NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Zions Bancorporation-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Zions Bancorporation-Papier bei 24,74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,042 Zions Bancorporation-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (70,02 USD), wäre das Investment nun 283,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 183,02 Prozent vermehrt.

Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 10,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at