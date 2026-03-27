NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zions Bancorporation von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Zions Bancorporation eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zions Bancorporation-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,990 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,91 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Anteils am 26.03.2026 auf 57,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,91 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich zuletzt auf 8,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at