NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Zions Bancorporation-Investment verdient

Vor Jahren in Zions Bancorporation eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.09.2020 wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zions Bancorporation-Papier an diesem Tag 28,62 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 34,941 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2023 auf 34,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 193,57 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,36 Prozent angezogen.

Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 5,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at