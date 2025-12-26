Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Hochrechnung
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zions Bancorporation-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Zions Bancorporation-Aktie letztlich bei 27,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Zions Bancorporation-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,600 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Anteile wären am 24.12.2025 214,36 USD wert, da der Schlussstand 59,55 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 114,36 Prozent.
Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 8,80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!