NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zions Bancorporation-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Zions Bancorporation-Aktie letztlich bei 27,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Zions Bancorporation-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,600 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Anteile wären am 24.12.2025 214,36 USD wert, da der Schlussstand 59,55 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 114,36 Prozent.

Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 8,80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at