Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Zions Bancorporation-Investment im Blick
|
30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zions Bancorporation-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Zions Bancorporation-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Zions Bancorporation-Aktie letztlich bei 32,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,162 Zions Bancorporation-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 2 063,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,23 USD belief. Mit einer Performance von +106,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Zions Bancorporation zuletzt 9,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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