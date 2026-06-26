NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zions Bancorporation-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zions Bancorporation-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,928 Zions Bancorporation-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 560,19 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 25.06.2026 auf 69,33 USD belief. Mit einer Performance von +156,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zions Bancorporation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at