NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zions Bancorporation-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zions Bancorporation-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Zions Bancorporation-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58,26 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,716 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,22 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Anteils am 10.09.2026 auf 68,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,22 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Zions Bancorporation zuletzt 9,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at