NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment gewesen.

Zions Bancorporation-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 53,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 187,758 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2026 13 021,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,35 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 30,21 Prozent gleich.

Zions Bancorporation markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at