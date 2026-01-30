NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zions Bancorporation-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Zions Bancorporation-Aktie betrug an diesem Tag 58,29 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hat, hat nun 17,156 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 019,56 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 29.01.2026 auf 59,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,96 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Zions Bancorporation betrug jüngst 8,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at