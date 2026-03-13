Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

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Zions Bancorporation-Investment im Blick 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zions Bancorporation-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zions Bancorporation-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Zions Bancorporation-Papier bei 59,06 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,932 Zions Bancorporation-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 918,39 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Papiers am 12.03.2026 auf 54,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,16 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation belief sich zuletzt auf 8,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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