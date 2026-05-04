Zions Bancorporation Aktie

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WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

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Zions Bancorporation-Ausschüttung 04.05.2026 16:36:30

NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zions Bancorporation-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zions Bancorporation-Aktionäre freuen

Zions Bancorporation-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Zions Bancorporation-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation am 01.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,76 USD vereinbart. Damit wurde die Zions Bancorporation-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,02 Prozent aufgestockt. Die Gesamtausschüttung von Zions Bancorporation beziffert sich auf 267,00 Mio. USD. Damit wurde die Zions Bancorporation-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,61 Prozent nach unten angepasst.

Zions Bancorporation- Dividendenrendite im Blick

Das Zions Bancorporation-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 63,26 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Zions Bancorporation-Wertpapiers 3,01 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,06 Prozent.

Zions Bancorporation-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Zions Bancorporation via NASDAQ 217,41 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 266,63 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Zions Bancorporation-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,83 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,89 Prozent absinken.

Wichtigste Eckdaten der Zions Bancorporation-Aktie

Zions Bancorporation ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 9,293 Mrd. USD. Zions Bancorporation weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,74 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Zions Bancorporation auf 4,944 Mrd.USD, das EPS machte 6,01 USD aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,laviana / Shutterstock.com

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