Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Zions Bancorporation-Ausschüttung
|
04.05.2026 16:36:30
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zions Bancorporation-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation am 01.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,76 USD vereinbart. Damit wurde die Zions Bancorporation-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,02 Prozent aufgestockt. Die Gesamtausschüttung von Zions Bancorporation beziffert sich auf 267,00 Mio. USD. Damit wurde die Zions Bancorporation-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,61 Prozent nach unten angepasst.
Zions Bancorporation- Dividendenrendite im Blick
Das Zions Bancorporation-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 63,26 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Zions Bancorporation-Wertpapiers 3,01 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,06 Prozent.
Zions Bancorporation-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Zions Bancorporation via NASDAQ 217,41 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 266,63 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Zions Bancorporation-Dividendenausblick
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,83 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,89 Prozent absinken.
Wichtigste Eckdaten der Zions Bancorporation-Aktie
Zions Bancorporation ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 9,293 Mrd. USD. Zions Bancorporation weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,74 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Zions Bancorporation auf 4,944 Mrd.USD, das EPS machte 6,01 USD aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zions Bancorporation
Analysen zu Zions Bancorporation
Aktien in diesem Artikel
|Zions Bancorporation
|53,00
|-1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.