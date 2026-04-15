1-800-FLOWERS.COM Aktie

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WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

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Performance im Blick 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die 1-800-FLOWERSCOM-Anteile bei 25,74 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,885 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13,01 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 14.04.2026 auf 3,35 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 13,01 USD entspricht einer negativen Performance von 86,99 Prozent.

1-800-FLOWERSCOM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 206,93 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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