NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 335,113 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.05.2026 auf 3,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 267,02 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 47,33 Prozent gleich.

Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 274,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at