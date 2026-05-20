1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Rentables 1-800-FLOWERSCOM-Investment?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 335,113 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.05.2026 auf 3,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 267,02 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 47,33 Prozent gleich.
Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 274,72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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