NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 07.10.2016 wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag 9,21 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 108,578 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (2,59 USD), wäre das Investment nun 281,22 USD wert. Damit wäre die Investition 71,88 Prozent weniger wert.

1-800-FLOWERSCOM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 162,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at