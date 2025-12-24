NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 24.12.2020 wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 26,04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,840 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 15,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,10 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 84,25 Prozent gleich.

Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 248,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at