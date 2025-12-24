1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Investment im Blick
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 24.12.2020 wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 26,04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,840 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 15,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,10 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 84,25 Prozent gleich.
Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 248,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.mehr Nachrichten
|
24.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
22.12.25