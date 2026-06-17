NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren 1-800-FLOWERSCOM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,33 USD. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,005 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.06.2026 51,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -48,74 Prozent.

Insgesamt war 1-800-FLOWERSCOM zuletzt 273,44 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at