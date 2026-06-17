1-800-FLOWERS.COM Aktie

1-800-FLOWERS.COM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable 1-800-FLOWERSCOM-Anlage? 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren 1-800-FLOWERSCOM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,33 USD. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,005 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.06.2026 51,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -48,74 Prozent.

Insgesamt war 1-800-FLOWERSCOM zuletzt 273,44 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.

mehr Nachrichten