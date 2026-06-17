1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Profitable 1-800-FLOWERSCOM-Anlage?
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,33 USD. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,005 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.06.2026 51,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -48,74 Prozent.
Insgesamt war 1-800-FLOWERSCOM zuletzt 273,44 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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