NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,28 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 137,363 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 3,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 542,58 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 45,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 248,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at