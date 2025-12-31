1-800-FLOWERS.COM Aktie

1-800-FLOWERS.COM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative 1-800-FLOWERSCOM-Anlage? 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,28 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 137,363 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 3,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 542,58 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 45,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 248,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.mehr Nachrichten