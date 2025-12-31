1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Lukrative 1-800-FLOWERSCOM-Anlage?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,28 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 137,363 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 3,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 542,58 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 45,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 248,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!