NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie Anlegern gebracht.

Die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6,58 USD wert. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 519,757 1-800-FLOWERSCOM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 2,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 316,11 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 56,84 Prozent gleich.

Der Börsenwert von 1-800-FLOWERSCOM belief sich jüngst auf 164,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at