1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Investment im Blick
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23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren bedeutet
Die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6,58 USD wert. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 519,757 1-800-FLOWERSCOM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie auf 2,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 316,11 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 56,84 Prozent gleich.
Der Börsenwert von 1-800-FLOWERSCOM belief sich jüngst auf 164,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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