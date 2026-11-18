1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Anlage im Blick
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der 1-800-FLOWERSCOM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 113,895 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (1,94 USD), wäre die Investition nun 220,39 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,96 Prozent abgenommen.
Am Markt war 1-800-FLOWERSCOM jüngst 138,07 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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