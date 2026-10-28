1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Investition
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,967 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (2,92 USD), wäre das Investment nun 99,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,08 Prozent verringert.
Am Markt war 1-800-FLOWERSCOM jüngst 187,74 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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