NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,22 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert, befänden sich nun 138,504 1-800-FLOWERSCOM-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 542,94 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 25.08.2026 auf 3,92 USD belief. Damit wäre die Investition 45,71 Prozent weniger wert.

1-800-FLOWERSCOM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 248,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at