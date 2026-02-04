NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 04.02.2025 wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers betrug an diesem Tag 8,09 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert, befänden sich nun 1 236,094 1-800-FLOWERSCOM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 3,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 870,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 51,30 Prozent.

1-800-FLOWERSCOM wurde am Markt mit 263,91 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at