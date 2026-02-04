1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Lohnende 1-800-FLOWERSCOM-Anlage?
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr bedeutet
Am 04.02.2025 wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers betrug an diesem Tag 8,09 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert, befänden sich nun 1 236,094 1-800-FLOWERSCOM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 3,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 870,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 51,30 Prozent.
1-800-FLOWERSCOM wurde am Markt mit 263,91 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: 1-800-FLOWERSCOM verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)