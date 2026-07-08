NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 32,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,118 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11,76 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 07.07.2026 auf 3,77 USD belief. Damit wäre die Investition 88,24 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete 1-800-FLOWERSCOM eine Marktkapitalisierung von 238,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at