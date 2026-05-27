1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Rentables 1-800-FLOWERSCOM-Investment?
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27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,74 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,097 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,62 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 26.05.2026 auf 4,39 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,38 Prozent verkleinert.
Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 278,00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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