NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,74 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,097 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,62 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 26.05.2026 auf 4,39 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,38 Prozent verkleinert.

Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 278,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at