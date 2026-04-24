NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet 1st Source Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source am 23.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,52 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,57 Prozent. 38,43 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 8,56 Prozent.

Veränderung der 1st Source-Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete die 1st Source-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 73,90 USD. Für das Jahr 2025 weist die 1st Source-Aktie eine Dividendenrendite von 2,43 Prozent auf. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 2,40 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von 1st Source via NASDAQ 25,79 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 29,92 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel 1st Source

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,61 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,17 Prozent abnehmen.

Wichtigste Eckdaten der 1st Source-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens 1st Source beläuft sich aktuell auf 1,786 Mrd. USD. 1st Source verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,67. 2025 setzte 1st Source 598,630 Mio. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 6,41 USD.

Redaktion finanzen.at