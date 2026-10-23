NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 1st Source-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.10.2021 wurde das 1st Source-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 49,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die 1st Source-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 201,776 1st Source-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der 1st Source-Aktie auf 87,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 590,80 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 75,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 1st Source belief sich zuletzt auf 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at