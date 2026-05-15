NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 1st Source-Aktie Anlegern gebracht.

Das 1st Source-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das 1st Source-Papier 33,19 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1st Source-Aktie investiert, befänden sich nun 3,013 1st Source-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.05.2026 auf 71,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,39 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für 1st Source eine Börsenbewertung in Höhe von 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at