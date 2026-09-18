1st Source Aktie

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WKN: 919913 / ISIN: US3369011032

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1st Source-Performance im Blick 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in 1st Source-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die 1st Source-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen 1st Source-Anteile an diesem Tag bei 42,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,357 1st Source-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (85,77 USD), wäre das Investment nun 202,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 102,14 Prozent erhöht.

Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 2,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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