NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit 1st Source-Anteilen statt. Der Schlusskurs des 1st Source-Papiers betrug an diesem Tag 42,66 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in 1st Source-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 234,412 1st Source-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 73,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 243,32 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 72,43 Prozent.

1st Source markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at