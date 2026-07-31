NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 1st Source-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 1st Source-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die 1st Source-Aktie bei 45,79 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 218,388 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (89,74 USD), wäre die Investition nun 19 598,17 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 19 598,17 USD, was einer positiven Performance von 95,98 Prozent entspricht.

Am Markt war 1st Source jüngst 2,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at