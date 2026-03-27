NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1st Source-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen 1st Source-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das 1st Source-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen 1st Source-Anteile an diesem Tag bei 61,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 163,199 1st Source-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 175,85 USD, da sich der Wert einer 1st Source-Aktie am 26.03.2026 auf 68,48 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 11,76 Prozent gleich.

Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 1,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at