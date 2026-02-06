1st Source Aktie

WKN: 919913 / ISIN: US3369011032

Lohnende 1st Source-Investition? 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren 1st Source-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die 1st Source-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das 1st Source-Papier bei 50,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,853 1st Source-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.02.2026 1 386,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,83 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 38,63 Prozent.

Zuletzt ergab sich für 1st Source eine Börsenbewertung in Höhe von 1,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
