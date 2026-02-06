NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren 1st Source-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die 1st Source-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das 1st Source-Papier bei 50,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,853 1st Source-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.02.2026 1 386,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,83 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 38,63 Prozent.

Zuletzt ergab sich für 1st Source eine Börsenbewertung in Höhe von 1,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at