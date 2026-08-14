NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor einem Jahr verdient

1st Source-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,242 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 88,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 439,50 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 43,95 Prozent.

Jüngst verzeichnete 1st Source eine Marktkapitalisierung von 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at