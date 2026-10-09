NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen 1st Source-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 09.10.2025 wurde das 1st Source-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die 1st Source-Anteile bei 60,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1st Source-Aktie investiert, befänden sich nun 1,664 1st Source-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 85,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,49 Prozent vermehrt.

Am Markt war 1st Source jüngst 2,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at