1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Lukrative 1st Source-Anlage?
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades 1st Source-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60,44 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1st Source-Aktie investiert, befänden sich nun 16,545 1st Source-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 445,23 USD, da sich der Wert einer 1st Source-Aktie am 05.11.2026 auf 87,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,52 Prozent vermehrt.
Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 2,14 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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