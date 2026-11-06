1st Source Aktie

1st Source ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919913 / ISIN: US3369011032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative 1st Source-Anlage? 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in 1st Source-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades 1st Source-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60,44 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1st Source-Aktie investiert, befänden sich nun 16,545 1st Source-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 445,23 USD, da sich der Wert einer 1st Source-Aktie am 05.11.2026 auf 87,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,52 Prozent vermehrt.

Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 2,14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 1st Source Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu 1st Source Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1st Source Corp. 86,94 -0,47% 1st Source Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen