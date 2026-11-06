NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in 1st Source-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades 1st Source-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60,44 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1st Source-Aktie investiert, befänden sich nun 16,545 1st Source-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 445,23 USD, da sich der Wert einer 1st Source-Aktie am 05.11.2026 auf 87,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,52 Prozent vermehrt.

Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 2,14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at