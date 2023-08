NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen 1st Source-Investment verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in 1st Source-Aktien gewesen.

Am 18.08.2022 wurde die 1st Source-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,93 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,635 1st Source-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2023 gerechnet (45,04 USD), wäre die Investition nun 884,35 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 11,56 Prozent gleich.

1st Source wurde am Markt mit 1,11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at