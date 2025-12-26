NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in 1st Source-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das 1st Source-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 31,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 314,465 1st Source-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 64,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 226,42 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 20 226,42 USD, was einer positiven Performance von 102,26 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete 1st Source eine Marktkapitalisierung von 1,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

