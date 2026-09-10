3D Systems Aktie

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WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Hochrechnung 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3D Systems von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen 3D Systems-Investment verdienen können.

Am 10.09.2025 wurde die 3D Systems-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das 3D Systems-Papier bei 2,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47,170 3D Systems-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 159,43 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 09.09.2026 auf 3,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,43 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von 3D Systems betrug jüngst 560,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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