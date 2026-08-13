3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Lukratives 3D Systems-Investment? 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3D Systems von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen 3D Systems-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades 3D Systems-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,33 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4 291,845 3D Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 579,40 USD, da sich der Wert einer 3D Systems-Aktie am 12.08.2026 auf 3,63 USD belief. Mit einer Performance von +55,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich zuletzt auf 633,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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