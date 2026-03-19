NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in 3D Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.03.2016 wurde das 3D Systems-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,49 USD. Bei einem 3D Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 690,131 3D Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 476,88 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 18.03.2026 auf 2,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,23 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von 3D Systems bezifferte sich zuletzt auf 314,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at