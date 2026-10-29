NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurden 3D Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 3D Systems-Anteile 13,76 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72,674 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 2,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 217,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78,27 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich zuletzt auf 497,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at